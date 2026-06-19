Challenger 100 Poznan 2026: Ribecai si ferma contro Diaz Acosta, svanito il sogno finale

Termina il torneo fantastico di Michele Ribecai nel Challenger 100 di Poznan 2026. L’azzurro si fa rimontare dall’argentino Facundo Diaz Acosta (n.127 ATP) con il punteggio di 2-6 6-1 6-4 in 2 ore di gioco e non riesce a raggiungere la prima finale Challenger della carriera. Prosegue, invece, il 2026 pazzesco di Diaz Acosta che giocherà la quarta finale Challenger dell’anno (la 15esima della carriera a questo livello) dopo i trionfi nel 50 di Tigre 2 e nei 75 di Sao Leopoldo e Francavilla.

All’esordio in una semifinale Challenger, contro un avversario più pronto (ex n.47 del mondo nel 2024) e in grande forma, Ribecai non si lascia sopraffare dalla tensione e domina il primo set riuscendo a breakkare per ben due volte in apertura d’incontro. Il secondo parziale si svolge sulla falsa riga del primo, ma a ruoli invertiti con l’argentino che si abbatte sull’azzurro con un netto 6-1. Nel terzo set l’allungo decisivo da parte del nativo di Buenos Aires arriva nel quinto gioco, prima di archiviare la pratica nel decimo e chiudere per 6-4.

Nonostante il risultato, resta una settimana positiva per Michele che, prima di approdare in Polonia, non si era mai spinto oltre i quarti di finale in un Challenger (125 di Napoli 2026) ed era reduce da 6 sconfitte nelle ultime 8 partite giocate con le più recenti uscite ai primi turni dei Challenger italiani di Perugia (125) e Cattolica (75). All’ultimo atto del torneo polacco, Diaz Acosta se la vedrà con il vincente della seconda semifinale che vede sfidarsi il ceco Dalibor Svrcina, terza testa di serie, e il brasiliano Gustavo Heide, numero 187 del mondo.