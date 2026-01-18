Australian Open 2026: programma, orari e ordine di gioco martedì 20 gennaio. Tocca a Sinner e Musetti

Programma, orari e ordine di gioco della seconda giornata di tennis giocato all’Australian Open 2026. Martedì 20 gennaio esordiranno Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, attesi rispettivamente dalle sfide con Hugo Gaston e Raphael Collignon. In campo anche Luciano Darderi, Luca Nardi e Lorenzo Sonego. Nel femminile tocca alle teste di serie Elena Rybakina e Madison Keys; debutto anche per Elisabetta Cocciaretto. Di seguito l’ordine di gioco.
Rod Laver Arena
Ore 1:30 – Oliynykova vs (9) Keys
Non prima delle 3:30 – (8) Shelton vs Humbert
Ore 9:00 – Gaston vs (2) Sinner
a seguire – (16) Osaka vs Ruzic
Margaret Court Arena
Ore 1:30 – (5) Musetti vs Collignon
a seguire – (5) Rybakina vs Juvan
Ore 9:00 – Boulter vs (10) Bencic
a seguire – Mochizuki vs (31) Tsitsipas
John Cain Arena
Ore 1:00 – Valentova vs (30) Joint
a seguire – (15) Khachanov vs Michelsen
Ore 7:00 – Royer vs (9) Fritz
a seguire – (Q) Inglis vs Birrell
Kia Arena
Ore 1:00 – Zhang vs (WC) Preston
a seguire – Pliskova vs (Q) Stephens
a seguire – (Q) Sweeny vs Monfils
a seguire – Dimitrov vs Machac
1573 Arena
Ore 1:00 – Garin vs (22) Darderi
a seguire – (28) Fonseca vs Spizzirri
a seguire – Sramkova vs (24) Ostapenko
a seguire – Siegemund vs (18) Samsonova
ANZ Arena
Ore 1:00 – (22) Fernandez vs Tjen
a seguire – (WC) O’Connell vs (Q) Basavareddy
a seguire – Hurkacz vs Bergs
a seguire – Kasatkina vs (Q) Bartunkova
Court 5
Ore 1:00 – Krueger vs Bejlek
Non prima delle 2:30 – Mpetshi Perricard vs Baez
a seguire – (Q) Sakamoto vs (Q) Jodar
Court 6
Ore 1:00 – Gracheva vs Golubic
Non prima delle 2:30 – (16) Mensik vs Carreno Busta
a seguire – (WC) Duckworth vs (LL) Prizmic
Court 7
Secondo match dall’1:00 – Wang vs (Q) Kalinina
a seguire – Nardi vs (Q) Wu
a seguire – Kopriva vs Struff
Court 13
Ore 1:00 – Sonego vs Taberner
a seguire – Sun vs (Q) Fruhvirtova
a seguire – (31) Kalinskaya vs Kartal
a seguire – Cirstea vs Lys
Court 14
Ore 1:00 – Udvardy vs Siniakova
a seguire – Quinn vs (23) Griekspoor
Court 15
Secondo match dall’1:00 – Grabher vs Cocciaretto