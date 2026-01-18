Australian OpenNews

Australian Open 2026: programma, orari e ordine di gioco martedì 20 gennaio. Tocca a Sinner e Musetti

Luca Innocenti
By Luca Innocenti
3 Min Read
Foto sportinfoto/DeFodi Images
Jannik Sinner of Italy controls the ball during the singles match between Jannik Sinner of Italy and Felix Auger-Aliassime of Canada during day two of the Nitto ATP Finals 2025 at Inalpi Arena on November 10, 2025 in Turin, Italy. (Photo by sportinfoto/DeFodi Images)

Programma, orari e ordine di gioco della seconda giornata di tennis giocato all’Australian Open 2026. Martedì 20 gennaio esordiranno Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, attesi rispettivamente dalle sfide con Hugo Gaston e Raphael Collignon. In campo anche Luciano Darderi, Luca Nardi e Lorenzo Sonego. Nel femminile tocca alle teste di serie Elena Rybakina e Madison Keys; debutto anche per Elisabetta Cocciaretto. Di seguito l’ordine di gioco.

Rod Laver Arena

Ore 1:30 – Oliynykova vs (9) Keys

Non prima delle 3:30 – (8) Shelton vs Humbert

Ore 9:00 – Gaston vs (2) Sinner

a seguire – (16) Osaka vs Ruzic

Margaret Court Arena

Ore 1:30 – (5) Musetti vs Collignon

a seguire – (5) Rybakina vs Juvan

Ore 9:00 – Boulter vs (10) Bencic

a seguire – Mochizuki vs (31) Tsitsipas

John Cain Arena

Ore 1:00 – Valentova vs (30) Joint

a seguire – (15) Khachanov vs Michelsen

Ore 7:00 – Royer vs (9) Fritz

a seguire – (Q) Inglis vs Birrell

Kia Arena

Ore 1:00 – Zhang vs (WC) Preston

a seguire – Pliskova vs (Q) Stephens

a seguire – (Q) Sweeny vs Monfils

a seguire – Dimitrov vs Machac

1573 Arena

Ore 1:00 – Garin vs (22) Darderi

a seguire – (28) Fonseca vs Spizzirri

a seguire – Sramkova vs (24) Ostapenko

a seguire – Siegemund vs (18) Samsonova

ANZ Arena

Ore 1:00 – (22) Fernandez vs Tjen

a seguire – (WC) O’Connell vs (Q) Basavareddy

a seguire – Hurkacz vs Bergs

a seguire – Kasatkina vs (Q) Bartunkova

Court 5

Ore 1:00 – Krueger vs Bejlek

Non prima delle 2:30 – Mpetshi Perricard vs Baez

a seguire – (Q) Sakamoto vs (Q) Jodar

Court 6

Ore 1:00 – Gracheva vs Golubic

Non prima delle 2:30 – (16) Mensik vs Carreno Busta

a seguire – (WC) Duckworth vs (LL) Prizmic 

Court 7

Secondo match dall’1:00 – Wang vs (Q) Kalinina

a seguire – Nardi vs (Q) Wu

a seguire – Kopriva vs Struff

Court 13

Ore 1:00 – Sonego vs Taberner

a seguire – Sun vs (Q) Fruhvirtova

a seguire – (31) Kalinskaya vs Kartal

a seguire – Cirstea vs Lys

Court 14

Ore 1:00 – Udvardy vs Siniakova

a seguire – Quinn vs (23) Griekspoor

Court 15

Secondo match dall’1:00 – Grabher vs Cocciaretto

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS