Agassi sull’infortunio di Alcaraz: “Serve chiarezza. L’infortunio va gestito con prudenza”

“Sarebbe davvero utile che lui o qualcuno del suo entourage spiegasse chiaramente la natura esatta del suo infortunio, perché a questo punto possiamo solo fare ipotesi”. Così Andre Agassi al podcast “The Big T”, facendo riferimento al polverone che gira attorno all’infortunio al polso di Carlos Alcaraz. “Se si tratta di una forma di tendinite, è un’infiammazione specifica come una capsulite dorsale o un problema tipo sindrome del tunnel carpale? Di cosa stiamo parlando esattamente e quali sono le opzioni di trattamento? Non so con precisione cosa abbia”, ha proseguito l’otto volte campione Slam, che, data la sua passata esperienza con i problemi fisici, si è lanciato in diverse ipotesi sulla natura della lesione al polso del murciano, senza avere la certezza della situazione.

“Se deve solo gestire dolore o infiammazione e opta per un trattamento conservativo prima di considerare un intervento chirurgico, allora è una scelta intelligente, anche se comporta la rinuncia ad alcuni tornei dello Slam — ha continuato Agassi —. Se la situazione è più grave e richiede interventi più complessi, bisogna prendere le decisioni giuste con grande prudenza e circondarsi dei migliori specialisti. È essenziale dare tempo all’infortunio per guarire correttamente, perché ha ancora molti anni di carriera davanti a sé”.

E secondo l’ex numero uno statunitense, lo stare lontano dal campo per diverso tempo alimenterà sempre di più il fuoco sacro di voler tornare più forte di prima per lo spagnolo: “Credo che questa prova possa rendere qualcuno che ama profondamente il tennis e che ha sempre fame di gioco ancora più grato di poter tornare nel circuito”. Una versione inedita di Carlos, pronta per tornare a lottare ad altissimi livelli: “Potremmo vedere un Carlos ancora più determinato e aggressivo al suo rientro, a condizione che riesca a risolvere il suo unico vero problema al momento”.