Wimbledon 2026: medical time out per Jodar contro Careno Busta

Rafael Jodar è scivolato nel corso del secondo game del quarto set nel match di secondo turno contro Pablo Carreno Busta destando grande preoccupazione, soprattutto per un problema alla gamba sinistra. Il giovane spagnolo si è però rimesso in piedi e ha proseguito a giocare, per poi richiedere il medical time out e il conseguente intervento del fisioterapista a fine del game. Il punteggio, nel momento in cui è intervenuto il fisioterapista, era di 6-3 3-6 6-1 1-2 in favore di Carreno Busta.

AGGIORNAMENTO 22:06 – Match sospeso per sopraggiunta oscurità, si riprenderà giovedì 2 luglio.

AGGIORNAMENTO 22:05 – Interviene anche il medico.