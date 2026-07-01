Auger-Aliassime continua la sua corsa a Wimbledon 2026: altra vittoria, Prizmic out

Felix Auger-Aliassime ce l’ha fatta, è tornato al terzo turno a Wimbledon per la prima volta dopo 5 cinque anni: il successo contro Dino Prizmic per 7-6(2) 6-3 7-5 lo riporta a sorridere nello Slam che gli ha dato i primi quarti di finale in carriera, proprio nel 2021. Da quel momento, prima di questa settimana, aveva vinto solo una partita, nel 2025 contro James Duckworth in cinque set.

IL MATCH

Solidità ed esperienza, due qualità non sempre associate con il canadese ma importanti contro l’avversario di giornata. Il croato, del 2005, ha giocato solo cinque partite in carriera sull’erba compresa questa sconfitta, e ha avuto problemi a imprimere la sua fisicità. Auger-Aliassime ha invece giocato con più efficacia i punti importanti sia nel finale di primo set, che soprattutto sul 4-3 del secondo, nell’unica palla break avuta nel match fino a quel momento (uno dei punti della partita). Forte di percentuali al servizio eccezionali 8, la testa di serie numero 3 del torneo ha gestito anche l’equilibrio sul finale, nonostante due doppi falli di tensione nell’ultimo game.

IL TABELLONE

La testa di serie numero 4 rimane dunque in linea per affrontare Novak Djokovic ai quarti di finale, e Jannik Sinner in semifinale, secondo tabellone. Prima però dovrà affrontare una delle sorprese del torneo, lo statunitense Michael Zheng, e uno tra Alejandro Davidovich Fokina e Marton Fucsovics.