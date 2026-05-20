Jannik Sinner al Roland Garros 2026: primo allenamento con Vacherot

La campagna parigina di Jannik Sinner prende il via. Il numero 1 del mondo, reduce dal successo agli Internazionali BNL d’Italia, svolgerà domani (giovedì 21 maggio) il primo allenamento al Roland Garros. Sinner è ufficialmente nella programmazione per due ore così suddivise: dalle 16 alle 17 sul campo 5 e, in seguito, dalle 17 alle 18 sul Philippe Chatrier.

Insieme a lui, ovviamente, Simone Vagnozzi e Darren Cahill. Il coach australiano era presenta al Roland Garros già oggi e ha seguito una parte del match di qualificazioni di Federico Cinà (vincente in due set su Tomic). Saranno impegnati domani nei loro primi allenamenti parigini anche Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Mattia Bellucci, Jasmine Paolini (con Sara Errani), Lorenzo Sonego.