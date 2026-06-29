Wimbledon 2026, Jodar vince al debutto ai Championships: battuto Gill in tre set

Rafael Jodar supera il primo turno a Wimbledon 2026. Lo spagnolo, al suo debutto assoluto ai Championships, batte la wild card britannica Felix Gill con un netto 6-3 6-3 7-5 in un’ora e 58 minuti e accede al secondo turno con una prestazione nel complesso positiva.

Jodar ha dominato i primi due set con autorità, imponendo il proprio gioco senza lasciare troppe chance all’avversario. Nel terzo parziale, però, qualcosa si è inceppato: la testa di serie numero 23 ha accusato un calo di rendimento e Gill ne ha subito approfittato, strappando il servizio in apertura di set e provando a riaprire i giochi. Lo spagnolo ha però ritrovato la lucidità poco dopo, ha recuperato il break subito e ha chiuso il parziale (e il match) poco prima del tie-break, anche se con meno brillantezza rispetto a quanto mostrato in precedenza.

Al secondo turno Jodar affronterà il vincente della sfida tra Denis Shapovalov e Pablo Carreno-Busta.