ATP 250 Maiorca 2026: palline sgonfie, Tsitsipas ferma il gioco e chiama il supervisor

Gioco fermo nell’ATP 250 di Maiorca 2026. Al termine di uno scambio nel corso del match tra Stefanos Tsitsipas e Ignacio Buse, il tennista greco ha protestato con il giudice di sedia – dopo non aver sfruttato una palla break – per un problema con le palline, a sua detta sgonfie e difficili da utilizzare. Dopo un dialogo acceso con l’arbitro, Tsitsipas ha richiesto l’intervento del supervisor, che ha dato ragione al giudice di sedia. Al termine di un’interruzione di circa cinque minuti il gioco è ripreso sul 2-1 per Tsitsipas e 40-40 sul servizio di Buse.