Roland Garros 2026: medical timeout per Michelsen contro Jodar

Medical timeout per Alex Michelsen nel corso della sfida con Rafael Jodar, valida per il terzo turno del Roland Garros 2026. Infortunio alla parte bassa della schiena per il tennista statunitense, che ha chiesto il trattamento medico mentre Jodar conduceva 5-2 nel quarto set. Michelsen aveva avuto lo stesso problema nel match con Basavareddy. La speranza è che non arrivi il ritiro per lo statuinitense.
AGGIORNAMENTO 16.55 – Subito break in apertura di quinto set per Jodar, 2-0.
AGGIORNAMENTO 16.48 – Jodar non trema, 6-3 e si va al quinto set.
AGGIORNAMENTO 16.45 – Michelsen tiene la battuta, Jodar servirà sul 5-3 per portare il match al quinto set.
AGGIORNAMENTO 16.43 – Si riparte con Michelsen al servizio.
AGGIORNAMENTO 16.40 – Si riprenderà a breve con Michelsen al servizio per rimanere nel set, Jodar poi potrà servire per portare il match al quinto.
AGGIORNAMENTO 16.38 – Medical timeout per Michelsen sul 6-7(2) 7-6(5) 6-4 2-5.