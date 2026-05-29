Roland Garros 2026: un super Michelsen porta Jodar al quinto ma non basta

Aveva già offerto una grande prestazione contro Jannik Sinner agli ottavi del Masters 1000 di Miami 2026 e non è stato da meno in uno Slam. Alex Michelsen ha venduto cara la pelle nel terzo turno del Roland Garros 2026, ma non è bastato: Rafael Jodar ha staccato il pass per gli ottavi di finale al termine di cinque lottati set con lo score di 7-6(2) 6-7(5) 4-6 6-3 6-3 in 4 ore e 16 minuti. Lo spagnolo ha gestito con estrema lucidità i momenti più critici del match come la momentanea rimonta di Michelsen che ha vinto secondo e terzo parziale.

Lo statunitense, dal canto suo, ha giocato un’ottima partita, recuperando per ben due volte un break di svantaggio nel primo set e un’altra nel secondo, ma Jodar è stato superiore sulla lunga distanza. Michelsen ha anche accusato un problema alla schiena durante il quarto set, richiedendo un medical time out. Per lo spagnolo è in arrivo un derby con Pablo Carreno Busta, in palio un posto nei quarti di finale del Roland Garros. Nessun precedente tra i due.