Masters 1000 Miami 2026, tutto ok per Sinner: batte Michelsen in due set e stacca il pass per i quarti

Prosegue l’avanzata di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Miami 2026. Vittoria per lui contro Alex Michelsen per 7-5 7-6 (4) in un’ora e 41 minuti di gioco. Ottima la prova del n.2 del mondo contro un avversario in grande spolvero capace di metterlo in notevole difficoltà in alcuni frangenti. Altri punti guadagnati su Alcaraz, uscito di scena al terzo turno contro Korda, e concreta di possibilità di recuperarne tanti altri per Sinner. L’italiano, infatti, adesso è il chiaro favorito di un torneo sempre più orfano di una lunga serie di big dove al momento il più grande ostacolo è rappresentato da Sascha Zverev, suo possibile sfidante in semifinale. Al prossimo turno Jannik affronterà il vincente della sfida tra Tiafoe e Atmane, in un match in cui in ogni caso partirà con tutti i favori del pronostico.

La partita

Sono i servizi a dominare in apertura di incontro, con un solo punto vinto in risposta nei primi 4 game. Gioca bene l’americano, aggressivo, cercando subito di fare la partita contro il più quotato altoatesino. 12 punti a 0 per Michelsen nei suoi primi 3 giochi in battuta. Nel corso del nono game all’improvviso arrivano ben 4 palle break a favore dell’italiano, di cui 3 consecutive, tutte annullate dall’americano che evita con successo la prima vera trappola dell’incontro. Sul 5-5 Michelsen traballa ancora una volta: altre 2 palle break per Sinner, bravo questa volta a sfruttare l’occasione strappando per la prima volta nel match la battuta all’avversario. Sul 6-5 l’italiano conferma il vantaggio, tenendo la battuta e vincendo il parziale per 7-5.

Il secondo set si apre con un andamento che ricalca a grandi linee quello dei primi game del parziale precedente. Nel sesto gioco arrivano 3 palle break per Michelsen, il quale alla seconda riesce a strappare il servizio a Sinner portandosi sul 4-2. Arriva un mini-parziale di 12 punti a 2 per l’americano, che prende il largo portandosi sul 5-2. Sembra tutto apparecchiato per il terzo set ma sul 5-3 arriva il break Sinner, che sfrutta una delle due chance messe a disposizione dall’avversario. Si arriva così al tie-break, aperto da un punto spettacolare vinto da Sinner che parte strappando subito un mini-break all’avversario. Egregia la risposta dell’americano che porta a casa i 3 punti successivi allungando sul 3-1, dove questa volta però arrivano 3 punti consecutivi per l’italiano. Sul 4-4 altro mini-break per Sinner, che sul 5-4 con servizio a favore completa l’opera vincendo il tie-break per 7 punti a 4.

Le parole

Queste le dichiarazioni a caldo di Sinner, subito dopo la vittoria: “Il servizio oggi mi ha aiutato molto soprattutto nei momenti importanti come nel tie-break. Per andare avanti, però, devo migliorare da fondocampo, bisogna trovare un buon ritmo in allenamento. Il giorno di riposo mi farà bene”. L’azzurro ha riconosciuto le difficoltà affrontate, ma è apparso concentrato per il prosieguo del torneo: “Oggi condizioni completamente diverse da ieri notte, ma sono contento di come ho lottato. Non sentivo il mio miglior tennis, ma mi conosco bene e so che ogni giorno può essere differente, provo semplicemente a migliorarmi”.