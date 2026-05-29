Roland Garros 2026, finisce al secondo turno il torneo della coppia Errani/Tagger

Una prestazione generosa e di buon livello non è bastata a Sara Errani e Lilli Tagger, costrette a salutare il Roland Garros al secondo turno. L’inedita coppia italo-austriaca è stata superata 7-6(5) 7-6(8) dal sodalizio numero 7 del ranking, composto da Demi Schuurs, 32enne olandese ed Ellen Perez, australiana di 30 anni.

In assenza di Jasmine Paolini, Errani ha affrontato lo Slam parigino in doppio al fianco di Tagger, giovane allieva di Francesca Schiavone. La veterana azzurra ha messo a disposizione tutta la sua esperienza nella specialità, mentre l’austriaca ha mostrato talento e grande disponibilità al sacrificio, pagando però un po’ di inesperienza nei momenti più delicati del match. In entrambi i set Errani e Tagger erano riuscite a raggiungere il tie-brak da situazione di svantaggio. Nel primo parziale subendo il mini-break sul 5-4 per le avversarie e nel secondo, invece, con il rammarico di aver sprecato 3 set point.

Schuurs e Perez approdano dunque al terzo tunno, dove attendono le vincenti della sfida tra Bouzkova/Sorribes Tormo e Haddad Maia/Samsonova.