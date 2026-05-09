Internazionali d’Italia 2026, Paolini manca tre match point e si arrende in rimonta: avanti Mertens

La campionessa in carica Jasmine Paolini perde contro la testa di serie numero 21 del tabellone Elise Mertens nel match valido per il terzo turno degli Internazionali d’Italia 2026. 4-6 7-6(5) 6-3 il punteggio in favore della belga che in 2 ore e 41 minuti stacca il pass per gli ottavi di finale del torneo capitolino. In questa stagione, Mertens ha vinto due partite consecutive in un WTA 1000 solo a Dubai, prima di perdere agli ottavi contro Coco Gauff, intervallato dai terzi turni ai 1000 di Doha, Indian Wells, Miami e Madrid.

Tanti rammarichi, invece, per la toscana che, dopo un primo set vinto in scioltezza, non riesce a sfruttare i tre match point conquistati nel dodicesimo game del secondo parziale, conclusosi con il tie-break vinto dalla belga per 7 punti a 5. Nel terzo set più solida la belga che piazza due break consecutivi nel quarto e nel sesto gioco e nel nono chiude la partita, mantenendo a 15 la battuta.

Prosegue il 2026 complicato di Jasmine che, a livello 1000, ha raggiunto gli ottavi di finale solo a Indian Wells: sconfitte all’esordio a Doha e Dubai e i terzi turni a Miami e Madrid. Adesso, per la toscana, testa al Roland Garros per cambiare la rotta nel torneo in cui nel 2024 raggiunse la sua prima finale Slam della carriera, persa contro Iga Swiatek.

Al prossimo turno, Mertens affronterà la vincente della sfida tra la svizzera Viktorija Golubic (n.90 WTA) e Mirra Andreeva, testa di serie numero 8 del tabellone.