Roland Garros 2026, Jodar: “Sapevo che la partita sarebbe stata lunga, non ho mai mollato”

“È stato un match molto duro, lui ha giocato bene per tutta la partita. Ho dovuto dare il massimo per passare il turno. Il mio unico pensiero ora è sul mio prossimo avversario”. Si è espresso così Rafael Jodar in conferenza stampa al termine del successo in cinque set contro Alex Michelsen nel terzo turno del Roland Garros.

L’incontro si è concluso dopo oltre quattro ore e un quarto di gioco, mettendo alla prova entrambi i tennisti dal punto di vista fisico e mentale. Lo spagnolo è riuscito ad avere la meglio anche grazie alla propria tenacia: “Sapevo che la partita era ancora molto lunga quando ho perso il terzo set e che avrei avuto le mie chance. Non ho mollato fino all’ultimo punto ed è stata una delle ragioni per cui ho vinto”.

Nel corso della partita c’è stato un episodio poco chiaro che ha coinvolto il tennista classe 2006 e una raccattapalle. Questa la sua spiegazione: “Non ricordo se fosse il secondo o il terzo set, la raccattapalle è passata dietro di me, ma non l’ho colpita. Semplicemente è entrata in contatto con la copertura a fine campo”.

STILE DI GIOCO E IDOLI TRA PASSATO E PRESENTE

Jodar ha un’ampia scelta riguardo chi scegliere come modello, essendo connazionale sia di Rafael Nadal che di Carlos Alcaraz. È consapevole, però, di voler seguire comunque la propria strada. “Sto cercando di sviluppare un mio stile personale di gioco, ma il mio idolo da piccolo è stato Rafa. Negli ultimi anni potrei dire anche Alcaraz”.

Essere consapevoli delle proprie caratteristiche è fondamentale, ma adattarsi alle diverse superfici, forse, lo è ancora di più. Questo il mantra del madrileno: “Credo di essere un giocatore aggressivo a cui piace dominare, ma qui sulla terra bisogna difendere un po’ di più. Sto provando a migliorare i miei punti deboli”.