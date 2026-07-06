Wimbledon 2026, 15esimo quarto di finale Slam per Sinner a 24 anni: il confronto con gli altri big

Con il successo su Shintaro Mochizuki per 6-3 7-6(0) 6-3, Jannik Sinner raggiunge i quarti di finale nell’edizione di Wimbledon 2026, con l’obiettivo di proseguire il proprio cammino nel successivo match con Jan-Lennard Struff. Più precisamente, l’azzurro conquista il suo quindicesimo quarto di finale in un torneo major all’età di 24 anni e 324 giorni, a testimonianza di come la continuità sia stata una costante sin dall’inizio del suo percorso tennistico. Il primo risale al 2020 nella cornice del Roland Garros, quando battè Alexander Zverev negli ottavi per poi fermarsi ai quarti contro il dominatore della terra battuta Rafael Nadal. Il confronto più naturale possibile, in questo senso, è con Carlos Alcaraz che, seppur a quota sette titoli dello Slam (contro i quattro dell’altoatesino), ne ha ottenuto un in meno, 14.

Paragone con i Big

Dando un’occhiata alle statistiche dei più grandi tennisti della storia, nella classifica del maggior numero di quarti di finale raggiunti all’età di quasi 25 la classifica recita: Novak Djokovic e Mats Wilander a quota 19, Bjorn Borg e Rafael Nadal a 18, Boris Becker e Pete Sampras a 17 e Stefan Edberg, come l’azzurro, a quota 14.