Wimbledon 2026: Cobolli non si ferma più e vola ai quarti, de Minaur ko in tre set

Flavio Cobolli elimina Alex de Minaur agli ottavi di finale di Wimbledon 2026 e accede ai quarti per il secondo anno consecutivo. L’azzurro s’impone 7-5 7-6(4) 6-3 in 2 ore e 34 minuti. Una partita complessivamente non spettacolare, caratterizzata da parecchi errori, servizi altalenanti e tanti break. Cobolli ha il merito di rimettere in piedi sia il secondo che il terzo set per staccare il pass verso il quarto di finale Slam numero 3 della carriera. Prima vittoria di sempre contro un Top 10 a Wimbledon per l’italiano. Cobolli supera già quota 3000 punti ATP conquistati nell’anno solare 2026, un dato che lo mette in un’ottima posizione per l’accesso alle ATP Finals.

La partita

Il primo set non offre grande spettacolo: Cobolli rimane sotto al 50% di prime in campo (43% per l’esattezza), ma de Minaur non ne approfitta. Anzi l’azzurro non concede alcuna chance e riesce a trovare il break nel corso dell’undicesimo gioco grazie ad un’ottima risposta sulla quarta palla break. Dopodiché il classe 2002 tiene il proprio servizio e intasca il primo set: 7-5. Il secondo parziale si rivela più vivace del primo: subito break di Cobolli e immediato contro-break di de Minaur. Dopo la seconda sospensione della giornata per malore sugli spalti, l’australiano strappa un altro servizio all’azzurro e ribalta l’inerzia del set.

A quel punto Cobolli si riaccende improvvisamente e trova un nuovo break sul 5-3, rimettendo ancora una volta in equilibrio il set. La bilancia pende nuovamente dalla parte dell’azzurro che gioca un tie-break di alto livello chiudendo 7-4. Nel terzo set il vero break è tenere il proprio turno di servizio: immediato break per de Minaur, poi tre turni consecutivi vinti dal giocatore in risposta per arrivare al 3-3. In quel momento succede l’irreparabile per l’australiano: terzo servizio consecutivo perso e Cobolli va a servire per il match. Flavio non trema e vola ai quarti.

Le parole

“Vincere in tre set è davvero importante per salvare delle energie, abbiamo visto quanto caldo fa” ha detto l’azzurro al termine della partita. Cobolli ci ha tenuto anche a ringraziare il pubblico: “Grazie di essere qui nonostante la temperatura”. Poi ha rivelato di dover trovare una nuova casa in affitto per prolungare il suo soggiorno a Wimbledon: “Credo che papà ora dovrà mettersi a cercarne un’altra”. Infine un attestato di stima per de Minaur: “Adoro Alex come giocatore, abbiamo fatto una chiacchiera quando c’è stata la sospensione”.