Trionfo Stefanini a Cary: titolo più prestigioso della carriera per l’italiana

Lucrezia Stefanini conclude nel migliore dei modi la sua settimana. L’azzurra vince in finale nel torneo ITF W100 di Cary, in North Carolina, contro Savannah Brodaus, reduce dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-3 6-2, conquistando il titolo più importante della carriera. Si tratta del suo undicesimo titolo ITF in carriera, il primo a due anni dall’ultima volta, in quel caso nel W50 Montemor Ladies Open, in Portogallo. La tennista toscana, testa di serie numero 2 del torneo, conquista il montepremi di 100 mila dollari, al termine di un percorso quasi perfetto, con un solo set perso, al primo turno contro la giapponese Yuki Naito. Alla posizione numero 163 del ranking WTA, Stefanini sta attraversando una stagione di difficoltà a livello di main draw nel circuito maggiore, dove vanta solo due apparizioni: nei primi turni del WTA 250 di Cluj-Napoca e del WTA 1000 di Roma (grazie ad una wild card), in attesa dell’imminente match d’apertura nel WTA 125 di Newport contro Carol Zhao.