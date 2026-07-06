Wimbledon 2026: spettatrice si sente male, Cobolli la aiuta

Nel corso del match di ottavi di finale di Wimbledon 2026 tra Flavio Cobolli e Alex de Minaur, una spettatrice seduta nelle prime file si è sentita male sul punteggio di 6-5 e servizio per l’azzurro. La giornata di lunedì 6 luglio, infatti, è estremamente calda e soleggiata sui campi dell’All England Club. L’attuale numero 10 del ranking non ci ha pensato due volte e si è subito mosso in soccorso della spettatrice portandole dell’acqua. La situazione è fortunatamente rientrata: seppur aiutata dal personale la signora è uscita sulle proprie gambe dal Court N.1. Il match è quindi ripreso regolarmente con Cobolli al servizio. Tenendo il proprio turno di battuta l’azzurro ha intascato il primo set 7-5, nonostante un brutto rendimento con la prima palla (43%).