Wimbledon 2026: è arrivato Sinner, le prime immagini in campo (VIDEO)

Jannik Sinner è arrivato a Wimbledon 2026, le prime immagini direttamente dal profilo Instagram ufficiale del torneo. Il campione in carica ha iniziato ad allenarsi sull’erba dopo la fase di preparazione svolta a Monte-Carlo. Nel video si vede il numero 1 al mondo mentre si destreggia in qualche palleggio “calcistico” con la pallina da tennis. Il profilo ufficiale dei Championships ha dato il bentornato a Sinner così: “Il campione in carica è tornato sull’erba, ciao Jannik”.

L’italiano rimane il grande favorito della vigilia per Wimbledon 2026 in una sfida annunciata con Alexander Zverev e chiamata dallo stesso tedesco dopo la vittoria del Roland Garros 2026. A differenza del rivale, però, Sinner non giocherà nessun torneo ufficiale prima dello Slam londinese: l’unica prova sull’erba sarà al prestigioso torneo di esibizione Giorgio Armani Tennis Classic. Tempo di allenarsi e adattarsi alla nuova superficie per tutti grandi protagonisti: anche Serena Williams, infatti, è arrivata sull’erba londinese per il suo attesissimo ritorno all’All England Club quattro anni dopo l’ultimo match disputato.