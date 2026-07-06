Wimbledon 2026: Andrea Kimi Antonelli presente ai Championships (VIDEO)

Archiviata una domenica sportivamente drammatica a Silverstone, Andrea Kimi Antonelli è presente a Wimbledon 2026 nella giornata di lunedì 6 luglio. Il pilota italiano, attualmente leader del mondiale di Formula 1, ha visto la sua corsa compromessa da un problema tecnico mentre lottava per la vittoria contro la Ferrari di Charles Leclerc. Nonostante la cocente delusione, il classe 2006 bolognese, è apparso sorridente ed elegante per l’appuntamento con Wimbledon. L’All England Club dista infatti circa due ore sia dal circuito inglese di Silverstone che dalla fabbrica del team Mercedes (squadra di Antonelli) che pur battendo bandiera tedesca ha il suo quartier generale a Brackley.

Nel corso della giornata saranno impegnati a Wimbledon sia Flavio Cobolli che Jasmine Paolini, è verosimile immaginare che il pilota possa assistere ad uno dei due match. Il romano affronterà Alex de Minaur nella prima partita disputata sul Court N. 1 a partire dalle 14:00, mentre la toscana sarà impegnata contro Alexandra Eala sul palcoscenico più prestigioso: primo match sul Centrale a partire dalle 14:30. Entrambe le partite sono valide per gli ottavi di finale.