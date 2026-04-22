Sarà Bonzi l’avversario di Sinner all’esordio nel Masters 1000 di Madrid 2026

Sarà Benjamin Bonzi l’avversario di Jannik Sinner all’esordio nel Masters 1000 di Madrid 2026. Il numero uno del mondo – al secondo turno grazie al bye in quanto testa di serie – aprirà il suo torneo contro il qualificato francese numero 104 in classifica ATP. Il transalpino al primo turno ha sconfitto in tre set il connazionale Titouan Droguet.

SINNER-BONZI: I PRECEDENTI

Sinner e Bonzi si affronteranno per la quarta volta. Nei tre precedenti sono arrivate tre vittorie azzurre: Roland Garros 2020 (6-2 6-4 6-4), Masters 1000 Indian Wells 2022 (7-6 3-6 6-4) e ATP 500 Rotterdam 2023 (6-2 3-6 6-1). Sarà il secondo scontro su terra, dopo quello del 2020 a Parigi. Ampiamente favorito l’altoatesino, che si troverà di fronte un Bonzi con sulle spalle oltre due ore e mezza di battaglia con il connazionale Droguet.