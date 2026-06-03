Cobolli batte Aliassime: ci sarà un nuovo italiano in finale al Roland Garros

Con la vittoria di Flavio Cobolli su Felix Auger-Aliassime l’Italia avrà sicuramente un tennista nella finale del Roland Garros 2026. Il romano, infatti, affronterà il vincente del derby tra Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini. Chiunque arrivi fino in fondo, sarà alla prima finale della carriera al Roland Garros. Per Cobolli o Arnaldi sarebbe anche la prima finale Slam della carriera, per Berrettini la seconda dopo Wimbledon 2021. L’ultimo ostacolo verso uno storico successo Slam sarà poi uno tra Alexander Zverev e Jakub Mensik.

Quattro finali a Parigi per Pietrangeli

A guidare la classifica delle presenze italiane in finale al Roland Garros rimane Nicola Pietrangeli che giocò l’ultimo atto per ben quattro volte (di cui tre consecutive tra il 1959 e il 1961), aggiudicandosi due volte il trofeo. Soltanto Manuel Santana fu capace di sconfiggere l’italiano in finale a Parigi, sia Ivan Vermaak (1959) che Luis Ayala (1960) si arresero rispettivamente in quattro e cinque set. Nessun altro italiano è riuscito a giocare la finale del Roland Garros per più di una volta, né a vincere il torneo.

Gli italiani in finale al Roland Garros – singolare maschile

Nicola Pietrangeli: 4

Roland Garros 1959: campione

Roland Garros 1960: campione

Roland Garros 1961: finalista – battuto da Santana

Roland Garros 1964: finalista – battuto da Santana

Flavio Cobolli/Matteo Berrettini/Matteo Arnaldi: 1

Roland Garros 2026:

Jannik Sinner: 1

Roland Garros 2025: finalista – battuto da Alcaraz

Adriano Panatta: 1

Roland Garros 1976: campione

Giorgio De Stefani: 1

Roland Garros 1932: finalista – battuto da Cochet