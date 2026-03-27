Paula Badosa: “Sto combattendo con me stessa, non ho alcuna intenzione di mollare adesso”

“Sto combattendo più con me stessa che con le mie rivali. Voglio vincere la mia battaglia interna. Non ho alcuna intenzione di mollare adesso”. Queste le parole di Paula Badosa, intervenuta ai microfoni del programma El Largueroper parlare del momento che sta vivendo la spagnola, sia a livello sportivo che personale.

Nei giorni scorsi la catalana ha pubblicato sul suo profilo Instagram un lungo sfogo in cui ha affermato che non intende mollare e ritirarsi, nonostante il problema cronico alla schiena con cui combatte da tanti anni. Nell’intervista condotta dal giornalista Manu Carreno e l’ex tennista Alex Correja, Badosa è ritornata su quelle parole, ribadendo che appendere la racchetta al chiodo non sia un’opzione in questo momento.

“Ho grande rispetto per le mie rivali, ma adesso sto combattendo più con me stessa, con le mie paure e le voci che ho nella testa che non riesco a gestire – ha ammesso la classe 1997 –. Mi trovo in questa situazione e non posso controllarla. Ѐ difficile da accettare”.

Per giocatori e giocatrici che sono arrivate nelle posizioni più alte della classifica mondiale, deve essere complicatissimo, dopo infortuni gravi, guardare il ranking e vedere il proprio nome scivolare sempre più in basso. La spagnola, ex numero 2 del mondo, in questo momento si trova alla posizione numero 100 del ranking WTA, ma l’idea di smettere non è contemplata. “Mollare adesso? Non ci ho minimamente pensato, a dirla tutta”.

La tennista spagnola ha continuato: “È un processo difficile. La posizione nel ranking non è quella in cui vorrei essere e non posso giocare tornei che non avrei mai voluto saltare. Ѐ così, non dipende da me. Non essere nella posizione in cui mi trovavo prima è dura da accettare, ma ci sto provando. Ѐ questa la battaglia interna che sto combattendo” ha concluso la nativa di Barcellona.