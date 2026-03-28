Masters 1000 Miami 2026: la dedica di Bolelli per suo padre Daniele

“Voglio dedicare questa vittoria ai miei genitori, in particolare a mio padre che sta affrontando un momento molto difficile”. Queste le parole di Simone Bolelli, che in lacrime ha dedicato la vittoria del Masters 1000 di Miami a suo papà Daniele. In Florida, l’azzurro ha trionfato insieme ad Andrea Vavassori battendo in finale Haliovaara-Patten con il punteggio di 6-4 6-2. Bolelli che già a fine partita aveva scritto sulla telecamera la frase “Resisti papo”: una dedica speciale per una persona speciale in un momento storico per il tennis italiano.

Davvero toccanti anche le parole di Andrea Vavassori nei confronti del suo amico e compagno di doppio: “Ti ammiro moltissimo, sei una delle persone migliori che conosco. La forza con cui oggi ti sei presentato qui per giocare, con tuo padre a casa, mi rende molto orgoglioso. Voglio dedicare questo titolo a Daniele”.