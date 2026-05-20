Dove si vede il Roland Garros in tv e streaming? La guida completa: chi trasmette il torneo, che abbonamento fare, prezzi

Jannik Sinner dopo tre mesi di puro dominio ora punta al colpo grosso, ovvero il primo trionfo al Roland Garros. Ma dove si vedrà lo Slam parigino in tv in Italia? Ecco una guida completa in cui verranno illustrate tutte le opzioni a disposizione per seguire le partite del major francese, i cui incontri di main draw partono domenica 24 maggio. La finale è invece in programma il 7 giugno.

GUIDA AL TENNIS IN TV NEL 2026

DISCOVERY+

Così come accaduto per gli Australian Open, Discovery detiene i diritti del Roland Garros e – come già accaduto negli ultimi anni – Discovery+ è la piattaforma di riferimento. Abbonandosi potranno essere seguiti tutti gli incontri del torneo comprese le qualificazioni, senza perdersi neanche un punto, sia in diretta che on demand. Si può fare un abbonamento mensile Intrattenimento+Sport al costo di 7,99€ (non è possibile abbonarsi solo al pacchetto Sport senza Intrattenimento).

HBO MAX

Il pacchetto Intrattenimento+Sport può essere acquistato anche sulla piattaforma HBO Max, attiva in Italia da inizio anno. Anche in questo caso si vedranno tutte le partite del torneo, che è trasmesso integralmente. Il costo minimo dell’abbonamento mensile è di 8,99€: 5,99€ per il pacchetto intrattenimento base (con pubblicità) + 3€ per il pacchetto sport. Ci sono poi altre opzioni di abbonamento più costose che non includono pubblicità e offrono ulteriori servizi. Anche in questo caso non ci si può abbonare solo allo sport.

I CANALI EUROSPORT SU DAZN E TIMVISION

Per chi è già abbonato a Dazn o Timvision, o chi fosse interessato ad abbonarsi, queste due piattaforme ospitano una serie di canali Eurosport. Sono sei i canali a disposizione tramite Timvision. Su Dazn, hanno l’accesso a sei canali Eurosport solo gli abbonati al pacchetto ‘Dazn Family’. Per chi invece ha sottoscritto ‘Dazn Full’ i canali disponibili sono soltanto Eurosport 1 ed Eurosport 2. Non è quindi una copertura integrale del torneo.

IL ROLAND GARROS SI VEDE SU SKY E NOW?

No. I canali Eurosport non sono disponibili su Sky e di conseguenza neanche sulla piattaforma streaming Now.

SONO ABBONATO AD AMAZON PRIME, POSSO VEDERE IL ROLAND GARROS?

No, con il solo abbonamento Amazon Prime il torneo non è visibile. Amazon ospita sulla sua piattaforma – tra gli altri – anche i canali Discovery+/Hbo Max, ma è necessario fare un ulteriore abbonamento aggiuntivo al prezzo di cui sopra.

IL ROLAND GARROS SI VEDE SU SUPERTENNIS, RAI O IN CHIARO?

La Rai, SuperTennis e altre emittanti in chiaro non possiedeono i diritti di trasmissione del torneo, quindi non si potrà vedere gratuitamente. Il Roland Garros sarà visibile soltanto attraverso un abbonamento. Discovery, come già accaduto in passato, potrebbe decidere di trasmettere in chiaro sul suo canale NOVE le fasi finali del torneo, ma al momento non è stato annunciato nulla a riguardo.