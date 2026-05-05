Internazionali d’Italia 2026: Bronzetti combatte ma non basta, out al primo turno

Lucia Bronzetti saluta gli Internazionali BNL d’Italia 2026 al primo turno. La romagnola esce di scena contro la statunitense McCartney Kessler (n. 50 WTA) in tre set: 6-3 5-7 6-4 in 2 ore e 34 minuti. Rimane un po’ di amaro in bocca perché l’azzurra, dopo un primo set perso nettamente, gioca alla pari con l’avversaria. Prosegue un 2026 complicato per Bronzetti che, dopo essersi spinta fino al terzo turno di qualificazioni all’Australian Open, non ha trovato continuità. Ha vinto due match consecutivi solo all’ITF W75 di Praga e al WTA 125 di Oeiras 4. Non confermando il secondo turno dello scorso anno agli Internazionali d’Italia, Bronzetti perderà 25 punti WTA.