Roma si tinge ancora d’azzurro: Darderi è l’ottavo semifinalista italiano nella storia degli Internazionali

La vittoria di Luciano Darderi nella supersfida con Rafael Jodar nei quarti di finale agli Internazionali d’Italia 2026 ha arricchito ulteriormente il tennis italiano di numeri, statistiche e classifiche da aggiornare. Con il successo in tre set, l’italo-argentino è infatti diventato l’ottavo semifinalista azzurro ad approdare nelle semifinali. Prima di lui ci erano riusciti Bertolucci, Panatta, Zugarelli, Volandri, Sonego, Musetti e Sinner. Una speciale élite che, di anno in anno, si annovera di altri giocatori al suo interno.

Per Luciano si tratta della prima semifinale in un Masters in carriera. Dal 1990 (anno di rinominazione degli eventi), ben nove italiani prima di lui sono entrati nei migliori quattro di un ‘1000’. Tra tutti spiccano il nome di Fabio Fognini, appaiato a tre partecipazioni con Lorenzo Musetti, e ovviamente quello di Jannik Sinner, che primeggia con ben 17 semifinali.

E, per il secondo anno consecutivo al Foro Italico, a battere bandiera tricolore nei quarti ci sono stati due italiani: Darderi e Sinner quest’anno, Musetti e sempre Jannik lo scorso anno. A rimarcare lo straordinario significato di questa speciale statistica ci aiutano le date: prima di loro, ben altre cinque coppie azzurre erano arrivate ai quarti di Roma, ma nessuna dopo il 1984. Un gap di 41 anni chiuso proprio nella passata edizione.

L’attesa ora è tutta per l’altoatesino. Se dovesse conquistare la semifinale battendo Rublev, anche quest’anno potremmo aspirare a una finale tinta d’azzurro da ogni lato della rete.