Jodar-Sinner: possibile sfida al terzo turno del Roland Garros 2026

La sconfitta nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2026, al termine della battaglia con Luciano Darderi, ha interrotto la corsa di Rafael Jodar al Foro Italico. Per l’iberico – riuscito nel secondo approdo consecutivo nei migliori otto di un ‘1000’ – i punti guadagnati al Masters di Roma saranno sufficienti per raggiungere il suo best ranking nella classifica ATP: a partire da lunedì, infatti, Jodar sarà numero 29 del mondo.

Con buona probabilità, quindi, il giovane talento madrileno si presenterà al Roland Garros come testa di serie in un numero compreso tra la 25 e la 32 (da considerare eventuali ritiri, forfait o cancellazioni). E se così dovesse essere, da regola di sorteggio, lo spagnolo si incrocerebbe al terzo turno con uno dei giocatori compresi tra il numero uno e l’otto del seeding. C‘è un 12,5% di possibilità, quindi, che il suo avversario al terzo round sia proprio Jannik Sinner.

Situazione ovviamente tutta da verificare, ma comunque probabile. Sinner-Jodar – primo atto già andato in scena a Madrid e vinto dall’altoatesino – è l’attuale sfida che tutti gli appassionati desiderano, vista anche la non partecipazione di Carlos Alcaraz allo Slam parigino per l’infortunio al polso. In Jodar si cerca il terzo incomodo, ma il ragazzo è ancora “acerbo” e ne ha di strada per maturare. Certo è che un possibile nuovo incrocio tra lo spagnolo e l’azzurro (per la prima volta in un match al meglio dei cinque set) potrebbe darci un’ulteriore risposta sul divario tra i due: da una parte si cerca di completare il tennis, dall’altra la definitiva consacrazione.