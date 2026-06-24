Giorgio Armani Tennis Classic 2026, è vincente l’esordio stagionale di Sinner sull’erba

Buona la prima del 2026 sull’erba per Jannik Sinner. Messo alle spalle il malore accusato al Roland Garros che gli era costato l’eliminazione al secondo turno contro Juan Manuel Cerundolo, l’azzurro è tornato in campo al Giorgio Armani Tennis Classic 2026. Un test importante per il numero uno al mondo che, dopo la decisione non prendere parte a tornei ufficiali prima di Wimbledon, al debutto sui campi dell’Hurlingham Club di Londra, dove va in scena il prestigioso evento di esibizione, ha superato Cameron Norrie con il punteggio di 6-3 6-3. Per Jannik si trattava appena del secondo precedente con il britannico, ex numero 8 del mondo e semifinalista ai Championships nel 2022, dopo la vittoria ottenuta quest’anno agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid.

Apre subito con un break Sinner, che riesce immediatamente a trovare aggressività in risposta e a strappare la battuta all’avversario nel primo game della partita. Filano via lisci invece i turni di servizio dell’azzurro, che senza concedere nemmeno una palla break, vince nuovamente un game in risposta, il nono, per chiudere il primo set. Anche nel secondo parziale Sinner fa gioco di testa e poi trova il break che lo proietta avanti 4-2. Nel settimo game, Jannik deve annullare la prima palla break della sua partita ma lo fa con un bel dritto vincente in contropiede in uscita dal servizio e poi conferma il vantaggio. Sul 5-3, al momento di chiudere, Sinner è perfetto e manda in archivio la sfida.