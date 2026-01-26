Juan Carlos Ferrero riparte dal golf: sarà mental coach di un giovane prodigio spagnolo

Dopo aver infiammato il freddo dicembre scorso, Juan Carlos Ferrero è tornato a far parlare ancora una volta di sé. E, dopo la separazione annunciata via social con il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz, il nativo di Ontinyent ha dato una notizia sorprendente per tutti e molto lontana dal mondo del tennis.

Nel 2026, infatti, “Juanki” si unirà allo staff tecnico del giovane talento del golf spagnolo Ángel Ayora come mental coach, soffermandosi quindi sull’aspetto mentale del suo atleta.

“Sono entusiasta di annunciare una nuova collaborazione professionale per il 2026. Lavorerò al fianco di Ángel Ayora, un giovane golfista con un grande potenziale, del suo allenatore Juan Ochoa e del suo team dirigenziale presso l’All In Sport Club. Lavoreremo insieme sugli aspetti mentali delle prestazioni e dello sviluppo professionale – ha dichiarato l’ex numero 1 del mondo in un post sulla sua pagina Instagram –. Il tennis è la mia vita e continuerò a dare il massimo per la mia Accademia. Tuttavia, anche il golf mi appassiona e sono lieto di poter contribuire alla crescita di Ángel nel circuito. Abbiamo già iniziato, siamo molto motivati e desiderosi di continuare su questo percorso”.

Una scelta del tutto inaspettata e quanto mai fuori dalle righe, per un nuovo percorso di vita in cui Ferrero ha deciso di lanciarsi lasciando da parte (chissà se solo per un po’) il mondo della racchetta.