Australian Open 2026: nessun match sulla Rod Laver Arena è finito al quinto set

Salvo finali epici, l’Australian Open 2026 probabilmente non verrà ricordato per colpi di scena e ribaltoni inattesi. Innanzitutto è il primo Slam dal 2019 in cui le prime quattro teste di serie maschili arrivano in semifinale, una sorta di percorso perfetto. C’è poi un’altra statistica interessante che simboleggia la calma piatta che finora ha caratterizzato questa edizione: nessun match disputato alla Rod Laver Arena si è deciso al quinto set.

Primo turno del 2025

Nelle ultime due edizioni dell’Happy Slam almeno due partite giocate sul campo più ambito erano finite al set decisivo. Nel 2025 fu il primo turno a regalare due maratone sul campo principale di Melbourne: Daniil Medvedev sconfisse 6-2 4-6 3-6 6-1 6-2 il thailandese Kasidit Samrej; non andò molto meglio a Casper Ruud che uscì dalla Rod Laver Arena dopo un rocambolesco 6-3 1-6 7-5 2-6 6-1 ai danni di Jaume Munar.

Medvedev nel 2024

Fu proprio Medvedev nel 2024 a garantire lo spettacolo: dai quarti di finale in poi, giocò solo partite decise al quinto sul campo della Rod Laver Arena. Ai quarti, disputati il 24 gennaio 2024, impiegò 3 ore e 59 minuti per piegare la resistenza di Hubert Hurkacz: 7-6 2-6 6-3 5-7 6-4. Due giorni dopo, in semifinale, concesse il bis con una pazzesca rimonta ai danni di Alexander Zverev, terminata in 4 ore e 18 minuti con lo score di 5-7 3-6 7-6 7-6 6-3.

Indimenticabile la terza partita consecutiva conclusasi al quinto set: la finale del 28 gennaio vinta da Jannik Sinner. In quell’occasione fu il russo a subire un’incredibile rimonta. Dopo il doppio 6-3 che lo portò in vantaggio, ci fu il chirurgico rientro di Jannik con un break in ogni set. Terminò 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3 in tre ore e quarantatré, ma soprattutto finì con una pagina di storia sportiva italiana.