Australian Open 2026, Jovic: “Felice del traguardo raggiunto. Djokovic? Continuerò ad ascoltarlo”

“Penso che sia stata una partita difficile. Ci sono stati molti alti e bassi e, soprattutto alla fine, ho dovuto lottare sul servizio dopo averlo perso proprio quando ero vicina a chiudere il match. Sono comunque felice di essere riuscita a portarla a casa in due set e, ovviamente, arrivare nella seconda settimana di uno Slam per la prima volta è un traguardo importante per me. Sono davvero contenta”. Iva Jovic continua a sorprendere. Dopo aver raggiunto la semifinale al WTA 250 di Auckland e la finale al 250 di Hobart, la tennista statunitense ha strappato a Jasmine Paolini il pass per l’accesso alla seconda settimana dell’Australian Open 2026. Nella conferenza stampa rilasciata a fine partita non ha nascosto il suo entusiasmo per un anno, fino a questo momento, da incorniciare. “È fantastico. Non sai mai davvero come inizierà la stagione e ovviamente speravo di partire bene e vincere molte partite. È molto bello ottenere buoni risultati così presto nella stagione e spero di poter continuare e vincere ancora qualche match”.

I CONSIGLI DI DJOKOVIC

Sulla vittoria contro l’azzurra c’è anche lo zampino di Novak Djokovic, con il quale la classe 2007 ha scambiato qualche parola negli ultimi giorni: “Ieri ho parlato un po’ con Novak ed è stato incredibile. Mi ha dato alcuni consigli molto attenti sul mio gioco e su qualcosa che potevo provare a mettere in pratica proprio nella partita che ho appena giocato. Mi ha detto semplicemente di aprire un po’ di più il campo, di non affrettare sempre i colpi e di cercare maggiore ampiezza. Ho provato a farlo ed è andata bene”.

La diciottenne californiana ha poi messo in luce tutta la sua emozione nel ricevere consigli da un campione come il ventiquattro volte campione Slam: “È pazzesco. A volte immagini come sarà incontrare i tuoi idoli e capita che l’esperienza sia un po’ deludente. Con lui è l’opposto: fuori dalle telecamere è ancora più gentile e attento di quanto sembri. È incredibile. È molto intelligente e vuole davvero aiutare le nuove generazioni. Sono davvero grata per i suoi consigli e spero di poter parlare ancora con lui e continuare ad ascoltarlo”.

LA PROSSIMA PARTITA CON PUTINTSEVA

In vista del prossimo match contro Yulia Putintseva, la nativa di Torrance si augura di mantenere alta la concentrazione e di non distogliere l’attenzione dal suo obiettivo: “Spero di mantenere le cose semplici e di non farmi condizionare dal pubblico. È la prima volta che la affronto, l’ho vista giocare un po’, ma ora guarderò sicuramente più video. È una giocatrice esperta ed è arrivata fin qui per un motivo. Sarà una partita difficile, ma se continuo a fare il mio lavoro, come ho detto, può essere un buon match”.