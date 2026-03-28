Zverev batte i Top 5 solo alle Finals, poi il buio: 12 sconfitte di fila

Con la sconfitta contro Jannik Sinner nella semifinale del Masters 1000 di Miami 2026, Alexander Zverev ha esteso a 12 la striscia di sconfitte consecutive contro i Top 5. Fanno eccezione solo la ATP Finals in cui il tedesco ha sconfitto Ben Shelton nell’edizione 2025 (all’epoca numero 5 al mondo) e Carlos Alcaraz nel 2024. Da quando esiste il ranking ATP (1973) soltanto David Ferrer ha inanellato un numero maggiore di sconfitte consecutive contro i Top 5 arrivando a 15. L’ultima vittoria contro uno dei primi 5 giocatori al mondo, al di fuori delle ATP Finals, risale ad oltre due anni fa, quando Zverev eliminò Alcaraz ai quarti di finale dell’Australian Open.

Sempre Sinner

La vera e propria bestia nera del tre volte finalista Slam è Jannik Sinner che gli ha inflitto 6 delle suddette 12 sconfitte. Tuttavia, considerando tutte le competizioni e dunque anche le ATP Finals, l’italiano ha sconfitto il tedesco negli ultimi sette incontri tra i due. L’ultima vittoria di “Sascha” contro Sinner risale agli ottavi di finale dello Us Open 2023, quando uscì vincitore da una battaglia in cinque set, chiudendo 6-4 3-6 6-2 4-6 6-3. Inoltre, negli ultimi tre Masters 1000 disputati Zverev è sempre stato eliminato in semifinale da Jannik Sinner al quale non strappa un set dalla finale dell’ATP 500 di Vienna 2025, persa 6-3 3-6 5-7. Sinner è in vantaggio 8-4 negli scontri diretti.

L’altro grande spauracchio di Zverev rimane Alcaraz con cui, al di fuori delle ATP Finals, è 0-4 negli ultimi quattro scontri diretti (1-4 se si considerano le Finals torinesi, 7-6 per lo spagnolo il totale dei testa a testa). Inoltre, il classe 1997 è sotto negli head to head anche con gli altri due Top 5: 5-9 con Novak Djokovic e 2-3 con Lorenzo Musetti. Tuttavia l’ultima volta che Djokovic era in Top 5 e si sono sfidati risale all’agosto 2023; non ha mai sfidato il toscano da quando è entrato nei primi cinque al mondo.