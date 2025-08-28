Us Open 2025, Coleman Wong scrive la storia: eliminato Walton e vola al terzo turno

Il sogno di Coleman Wong continua a New York. Il ventunenne di Hong Kong, attuale numero 173 del ranking ATP, ha superato anche il secondo turno degli US Open, imponendosi in quattro set sul più quotato australiano Adam Walton, numero 85 del mondo: 7-6, 6-2, 4-6, 6-4.

Con una prestazione di altissimo livello, Wong ha messo in mostra un tennis aggressivo e maturo, totalizzando 21 ace e ben 54 vincenti. Numeri che confermano la solidità del suo servizio e la capacità di reggere lo scambio contro avversari più esperti.

Il giovane tennista, cresciuto all’Accademia Rafa Nadal di Maiorca, aveva già scritto la storia al debutto, battendo in tre set lo statunitense Alexander Kovacevic. Quella vittoria lo aveva consacrato come il primo uomo di Hong Kong a superare un turno nel tabellone principale di un torneo del Grande Slam nell’era Open. Ora, con il successo su Walton, Wong aggiunge un ulteriore capitolo straordinario alla sua giovane carriera.

“Queste vittorie mi danno grande fiducia e motivazione”, ha dichiarato il tennista, che non nasconde l’emozione per l’impresa. La sua determinazione, unita a un tennis potente e coraggioso, sta conquistando pubblico e addetti ai lavori.

Al terzo turno Wong troverà un ostacolo durissimo: il russo Andrey Rublev, testa di serie numero 15. Qualunque sarà l’esito, l’impressione è che Wong si sia ormai guadagnato un posto tra i giovani più promettenti del circuito internazionale. Un talento da seguire con attenzione, che potrebbe regalare ancora grandi sorprese.