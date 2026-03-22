Internazionali d’Italia 2026: dal 23 marzo in vendita i biglietti per la SuperTennis Arena

Importante notizia per gli appassionati di tennis che tra poco più di un mese si recheranno a Roma per gli Internazionali BNL d’Italia 2026. È stato reso noto che a partire da lunedì 23 marzo saranno acquistabili i biglietti per la nuova SuperTennis Arena, piatto forte di quest’edizione del Masters 1000 italiano. L’impianto sorgerà vicino al Campo Centrale, accanto all’ex Ostello della Gioventù lungo Viale delle Olimpiadi: saranno disponibili esclusivamente biglietti giornalieri e non abbonamenti.

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