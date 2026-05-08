Darderi: “Ero molto teso, il pubblico è stato fondamentale”

In zona mista Luciano Darderi ha analizzato la vittoria contro Yannick Hanfmann al secondo turno degli Internazionali d’Italia, sottolineando le difficoltà di una partita giocata soprattutto sui dettagli: “Sicuramente è stata una partita difficile perché qui hai pochissime opportunità in risposta. Nei primi game ero un po’ teso, anche perché con Hanfmann ci ho giocato tante volte ed è un avversario complicato da affrontare. Il pubblico oggi mi ha aiutato tantissimo”.

L’azzurro ha poi parlato anche delle condizioni serali del Foro Italico: “Abbiamo giocato tardi, era l’ultima partita e il campo era un po’ più lento e diverso rispetto agli altri match. Essendo testa di serie esordisci direttamente al secondo turno, ho gestito varie emozioni durante il match, però sono contento della prestazione e di essere al terzo turno”.

Sul prossimo ostacolo, Tommy Paul, Darderi è consapevole della difficoltà della sfida ma vuole giocarsi le proprie chance: “Tommy è un grande giocatore. Non ho mai vinto contro di lui e l’ultima volta ci ho giocato due anni fa. Ha fatto due semifinali qui a Roma, quindi ha grandi risultati su questi campi, però penso di poter fare una bella partita. Cercherò di dare il massimo per vincere”.