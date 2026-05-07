Internazionali d’Italia 2026: Pellegrino rimonta e batte Nardi nel derby azzurro

Andrea Pellegrino non vuole smettere di stupire e prosegue nel suo periodo da sogno: prima vittoria agli Internazionali d’Italia e più in generale in un main draw di un Masters 1000, grazie al successo su Luca Nardi 4-6 6-3 6-3 in due ore e dodici minuti di gioco.

Dopo le due ottime prestazioni nei turni di qualificazioni nella capitale, il numero 155 del ranking conferma le ottime impressioni degli ultimi mesi ribaltando la situazione di iniziale svantaggio.

A seguito di un primo set piuttosto equilibrato, ma vinto dal classe 2003, Pellegrino rimonta, in virtù di una maggiore aggressività e convinzione nei momenti decisivi. Le numerose palle break a suo favore nel secondo e terzo set sono testimonianza di un’ottima continuità in risposta.

Al prossimo turno il pugliese affronterà il fresco semifinalista al Masters 1000 di Madrid, il numero 17 del mondo Arthur Fils.

Non esce dal suo periodo complicato Nardi, alla quinta sconfitta di fila, non aiutato dall’infortunio corso nelle qualificazioni al Masters 1000 di Indian Wells nello scorso marzo che lo ha costretto ad un mese di stop.