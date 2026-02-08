WTA 1000 Doha 2026: “lucky” Cocciaretto batte Jacquemot e centra il secondo turno

Elisabetta Cocciaretto non doveva neppure esserci in tabellone principale nel WTA 1000 di Doha 2026, invece è stata ripescata all’ultimo come lucky loser e ha sfruttato al meglio l’occasione. Sconfitta al turno decisivo delle qualificazioni dalla francese Varvara Gracheva, il destino l’ha messa di fronte a un’altra giocatrice transalpina: Elsa Jacquemot, n. 53 WTA e in tabellone grazie a una wild card. Dopo un’ora e 45 minuti di gioco la marchigiana è riuscita a prevalere per 7-6(4) 6-2 e si è regalata l’accesso al secondo turno. Sulla sua strada troverà ora l’americana Coco Gauff, quarta forza del seeding.

La cronaca del match

Dopo aver salvato una palla break nel suo primo turno di battuta, è stata proprio Cocciaretto ad allungare per prima: lo ha fatto nel settimo gioco, consolidando poi il vantaggio e issandosi sul 5-3. Da quel momento, però, ha iniziato a sprecare troppo: prima ha fallito un set point nel nono game e poi ha subito il break quando serviva per chiudere. Brava a riportarsi avanti sul 6-5, ha perso nuovamente la battuta ed è stata costretta al tie-break. Poco male perché è riuscita ad avere la meglio per 7 punti a 4, mettendo la sfida in discesa.

La seconda frazione di fatto si è decisa nei primi due giochi: Cocciaretto ha salvato due palle break in un game portato a casa dopo 14 punti giocati e subito dopo ha ottenuto il break a zero. Jacquemot ha accennato una timida reazione, ma è riuscita a vincere appena due punti nei seguenti tre game in risposta. Infine si è confermata una giocatrice particolarmente umorale, regalando l’ultimo game a suon di doppi falli. Elisabetta ha ringraziato strappando così il pass per il secondo turno.