Ferrero: “Ho smesso di seguire Alcaraz sui social? Non l’ho fatto per dispetto, ma avevo bisogno di tempo”

La separazione tra Juan Carlos Ferrero e Carlos Alcaraz, nonostante sia avvenuta diversi mesi fa, è rimasta nella testa degli appassionati di tennis. Una cosa è certa: colui che ne ha sofferto di più è proprio l’ex numero 1 del mondo, il quale ha smesso anche di seguire il 7 volte campione Slam su Instagram. Intervistato El Chiringuito, il vincitore del Roland Garros 2003 ha voluto chiarire la situazione, spiegando che non abbia agito guidato dal rancore, ma semplicemente perché aveva bisogno di tempo per riprendersi dalla sorprendente notizia.

“Avevo bisogno di tempo, di separarmi. Allo stesso tempo, se guardo Instagram Carlitos comprare ovunque perché seguo account di tennis e compare sempre, ma non l’ho fatto per dispetto nei suoi confronti” ha voluto specificare Ferrero ai microfoni della testata spagnola.