Australian Open 2026: Paolini domina Sasnovich nel match d’esordio

Dopo l’ingresso stellare sulla Rod Laver Arena, caratterizzato da un gioco di luci favorito dal tetto chiuso per l’entrata e poi aperto per il match, Sasnovich di fatto non ci ha più capito nulla. Dopo un primo game in cui Paolini, pur sbavando, tiene il servizio, la bielorussa inizia a sbagliare molto, permettendo così all’azzurra di prendere fiducia con lo scorrere di un punteggio che la vede volare sul 5-0 con due break di vantaggio. Sasnovich si sblocca nel sesto gioco tenendo il servizio, ma già dopo la pausa Paolini chiude il parziale per 6-1. A inizio secondo set sembra esserci una reazione della numero 102 del mondo, ma già nel terzo game subisce un break e si scompone di nuovo, precipitando poi in un punteggio che premierà Jasmine per 6-1 6-2. A fine partita sono solo sette i punti andati sopra i nove colpi, ma cosa peggiore sono ben 39 gli errori gratuiti di Sasnovich.

Le parole di Paolini: “Solida e concentrata”

“Ho iniziato bene, non me lo aspettavo – le parole di Paolini nell’intervista post partita – È sempre difficile giocare il primo turno, specialmente contro una qualificata. Ho giocato molto bene, sono stata solida ed ero concentrata. Prima del match ero un po’ nervosa ad essere onesta, ma poi dalla prima palla mi sono sentita bene. Sono contenta di essere tornata a giocare su questi campi. Per me è importante godermi il mio tennis e i miei match, per questo a volte mi forzo a sorridere un po’ di più”.