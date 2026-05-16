WTA 125 Parma 2026: Yastremska alza il titolo, superata Krejcikova in due set

Dayana Yastremska batte la ceca Barbora Krejcikova e trionfa nel WTA 125 di Parma 2026. 6-3 6-3 per l’ucraina che in 1 ora e 28 minuti conquista l’undicesimo titolo della carriera, il sesto sulla terra battuta. Successo importante per l’ex numero 21 del ranking che non vinceva un torneo da agosto 2023, quando al WTA 125 di Kozerki in Polonia superò in rimonta la belga Greet Minnen 2-6 6-1 6-3.
Nel primo set, perfetta la nativa di Odessa che non concede alcuna palla break all’avversaria. Capace di accelerare nel momento cruciale del match, Yastremska, sul 3-3, vince 4 game consecutivi per chiudere il primo set 6-3. Copione simile nel secondo parziale, condizionato anche dal medical time-out per Krejcikova, con l’ucraina leggermente più fallosa al servizio (4 chance di break concesse), ma brava a strappare il servizio alla ceca nell’ottavo gioco, prima di chiudere con un altro 6-3.
Nonostante la sconfitta, può sorridere l’ex numero 2 del mondo, alla sua 35esima finale in carriera, la prima nel circuito WTA 125. La 2 volte campionessa Slam (Roland Garros 2021 e Wimbledon 2024), infatti, sembra aver recuperato dall’infortunio alla coscia che l’ha costretta a rimanere lontana dai campi da febbraio ai primi di maggio e che, di fatto, ha condizionato il suo 2026 fino a questo momento.