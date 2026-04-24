Masters 1000 Madrid 2026: ritiro per Cilic, Fonseca al terzo turno e cosa cambia per le scommesse

Marin Cilic non scenderà in campo nel match con Joao Fonseca, valido per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2026. Intossicazione alimentare per il croato, che non è riuscito a recuperare in tempo per il match con il brasiliano – testa di serie numero 27 – che avanza al terzo turno, dove troverà il vincente della sfida tra Rafael Jodar e Alex de Minaur.
RITIRO CILIC, COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE
La sfida non è regolarmente cominciata, quindi saranno rimborsate tutte le scommesse sugli esiti (Cilic perdente, Fonseca vincente). Diverso invece il regolamento per le giocate sul percorso nel torneo del giocatore ritirato: in caso di giocate su Cilic vincente torneo, finalista, semifinalista o ai quarti di finale le scommesse saranno perdenti.