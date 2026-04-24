Fino a quando Sinner resta numero 1? Gli scenari dopo il ritiro di Alcaraz da Roma e Roland Garros

Alcaraz salta Roma e Roland Garros: come cambia la classifica nelle prossime settimane e per quanto tempo Sinner è certo di rimanere numero 1? Jannik Sinner prosegue nella sua striscia di vittorie, mentre Carlos Alcaraz è costretto ai box e dovrà rinunciare anche alla difesa dei titoli di Roma e Parigi. Non un fulmine a ciel sereno, dopo i rumors degli ultimi giorni che già avevano messo in evidenza una situazione tutt’altro che ottimistica riguardo l’infortunio dello spagnolo, ma un colpo non indifferente per tutto il circuito maschile e per una rivalità che almeno fino a Wimbledon non potrà vivere di altri atti.

Il tennista di Sesto Pusteria dopo aver conquistato Monte-Carlo è tornato in vetta al ranking mondiale e – salvo cataclismi – ci resterà ancora a lungo. Infatti, l’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill è già certo di essere numero uno fino a Wimbledon anche se non dovesse giocare più una partita da qui fino ai Championships.

Ma con un ottimo torneo a Madrid potrebbe già garantirsi un ulteriore guadagno: se infatti Sinner arriva in finale, allora sarà certo di restare alla prosima posizione della classifica ATP anche fino a dopo Wimbledon.

Un gap con Alcaraz che ovviamente sarebbe destinato ad allargarsi sempre di più nel caso l’azzurro dovesse dominare il prosieguo di questa stagione sulla terra rossa. In caso di tripletta Madrid-Roma-Parigi, infatti con più di 3000 punti sulo spagnolo.

I fattori a lungo termine, quindi, sono ovviamente molteplici. Dai risultati di Jannik al ritorno in campo di Alcaraz, che per ora è avvolto nel mistero quantomeno fino al mese prossimo.