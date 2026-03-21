Sorprese a Miami: in semifinale ci sarà un underdog, Berrettini può crederci?

Lorenzo Musetti ritirato ancor prima di giocare, Alexander Bublik sconfitto da Matteo Berrettini, Alex de Minaur uscito contro un redivivo Stefanos Tistsipas e Flavio Cobolli eliminato da Rapahel Collignon. Di conseguenza, c’è uno spicchio di tabellone del Masters 1000 di Miami 2026 in cui non è rimasto nemmeno un Top 20. Una grande occasione da sfruttare, sarà proprio Berrettini a ritrovare una semifinale 1000 a cinque anni di distanza dall’ultima volta (Madrid 2021)?

Chi rimane in corsa

Non si tratta di una parte di tabellone banale poiché è quella da cui, salvo sorprese, uscirà l’avversario di Carlos Alcaraz in semifinale. Il match più interessante di tutti sarà quello tra Arthur Fils e Stefanos Tsitsipas. Il francese, al rientro da un infortunio piuttosto complesso, ha già raggiunto la finale all’ATP 500 di Doha ed è tornato nei quarti di un Masters la scorsa settimana ad Indian Wells. Il greco, dal canto suo, ha inanellato due prestazioni convincenti di fila come non accadeva da tempo. In particolare quella del secondo turno in cui ha eliminato de Minaur senza particolari problemi.

In questa parte di tabellone troviamo, inoltre, Tommy Paul che affronterà un Rapahel Collignon in grande spolvero: il belga, infatti, ha eliminato Grigor Dimitrov e Cobolli per raggiungere il terzo turno. Con loro anche il nostro Matteo Berrettini reduce da due ottime prestazioni, in particolare quella con cui si è sbarazzato di Bublik condita da 17 ace e 6 palle break salvate. Per il romano ci sarà un interessante incrocio con Valentin Vacherot.

Infine, sono rimasti in gioco Aleksandar Vukic e Rafael Jodar che al terzo turno si affronteranno in un match tra lucky loser e qualificato; mentre Zizou Bergs troverà Tomas Etcheverry che, dopo aver conquistato l’ATP 500 di Rio, cerca una vittoria su cemento che manca dal secondo turno dell’Australian Open.

Il favorito

Sarà sicuramente un underdog ad arrivare in semifinale. Difficile dire chi la spunterà in un torneo che ha già riservato parecchie sorprese. Berrettini, se mantenesse il livello espresso finora, sarebbe un candidato importante per tornare in una semifinale mille. Anche il vincente del match tra Fils e Tsitsipas diventerà un serio contendente per quel posto in semifinale. Attenzione poi a Collignon, vera e propria mina vagante: quando è in giornata il belga diventa un cliente davvero scomodo, chiedere a Dimitrov che ha già pagato dazio due volte nel 2026. Anche se è giusto segnalare che affronterà Paul, testa di serie più alta (22) rimasta in questa zona del tabellone.