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Berrettini e Wawrinka wild card per il Masters 1000 di Monte-Carlo 2026

By Tommaso de Laurentiis
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Matteo Berrettini - Foto Marco Iacobucci:IPA
Matteo Berrettini - Foto Marco Iacobucci:IPA

Matteo Berrettini e Stan Wawrinka wild card per il Masters 1000 di Monte-Carlo 2026, in programma dal 5 al 12 aprile. Il torneo ha annunciato, sul suo profilo Instagram, due accessi per il tabellone principale per l’azzurro e lo svizzero, campione nell’edizione 2014 battendo in finale Roger Federer.

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