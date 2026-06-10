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Ferrer e Berdych in vetta: chi ha vinto di più senza mai conquistare uno Slam?

By Giacomo Nicotera
3 Min Read
Ferrer RG 2015

Alexander Zverev, con il trionfo al Roland Garros 2026 su Flavio Cobolli, si è scrollato di dosso l’etichetta di “tennista più forte a non aver mai vinto un torneo dello Slam”. E, dopo aver già visto chi risulta essere il giocatore con il palmarès più ricco senza Major,Zverev rompe il tabù: chi è ora il miglior tennista senza uno Slam? ecco chi invece domina nelle classifiche di vittorie ATP (totali) e successi negli Slam, senza mai aver trionfato.

In questa prima speciale statistica primeggia un giocatore da molti sottovalutato, ma che ha sempre fatto a spallate con i più grandi, in un’epoca in cui emergere non era di certo una passeggiata: David Ferrer. Lo spagnolo, ex numero 3 del mondo, vanta ben 734 vittorie nel tour, con solamente una finale Slam al Roland Garros 2013. Seguono poi Brian Gottfried (702) e Tom Okker (666), a completare il podio.

L’iberico si posiziona in seconda piazza se restringiamo il campo solamente ai successi Major, dove invece spunta il nome di Tomas Berdych in vetta. Il ceco — con ben 640 vittorie totali nel circuito — ha collezionato ben 146 trionfi (solamente uno in più di Ferrer), raggiungendo una finale a Wimbledon e ben quattro semifinali tra Roland Garros (1), US Open (1) e Australian Open (2).

Vittorie nel circuito ATP

David Ferrer – 734

Brian Gottfried – 702

Tom Okker – 666

Tomas Berdych – 640

Richard Gasquet – 610

Eddie Dibbs – 608

John Alexander – 591

Harold Solomon – 588

Gael Monfils – 586

Tommy Haas – 569

Fernando Verdasco – 559

Jaime Fillol Sr. – 553

Raul Ramirez – 547

Wojtek Fibak – 536

Tommy Robredo – 534

 

Vittorie nei tornei dello Slam (senza averne vinto uno)

Tomas Berdych – 146

David Ferrer – 145

Gael Monfils – 130

Jo-Wilfried Tsonga – 121

Richard Gasquet – 117

Fernando Verdasco – 113

Tommy Robredo – 107

Tommy Haas – 105

Kei Nishikori – 104

Wayne Ferreira – 104

Todd Martin – 102

Mikhail Youzhny – 101

Grigor Dimitrov – 100

Feliciano López – 98

Tim Henman – 98

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