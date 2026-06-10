Ferrer e Berdych in vetta: chi ha vinto di più senza mai conquistare uno Slam?

Alexander Zverev, con il trionfo al Roland Garros 2026 su Flavio Cobolli, si è scrollato di dosso l’etichetta di “tennista più forte a non aver mai vinto un torneo dello Slam”. E, dopo aver già visto chi risulta essere il giocatore con il palmarès più ricco senza Major,Zverev rompe il tabù: chi è ora il miglior tennista senza uno Slam? ecco chi invece domina nelle classifiche di vittorie ATP (totali) e successi negli Slam, senza mai aver trionfato.

In questa prima speciale statistica primeggia un giocatore da molti sottovalutato, ma che ha sempre fatto a spallate con i più grandi, in un’epoca in cui emergere non era di certo una passeggiata: David Ferrer. Lo spagnolo, ex numero 3 del mondo, vanta ben 734 vittorie nel tour, con solamente una finale Slam al Roland Garros 2013. Seguono poi Brian Gottfried (702) e Tom Okker (666), a completare il podio.

L’iberico si posiziona in seconda piazza se restringiamo il campo solamente ai successi Major, dove invece spunta il nome di Tomas Berdych in vetta. Il ceco — con ben 640 vittorie totali nel circuito — ha collezionato ben 146 trionfi (solamente uno in più di Ferrer), raggiungendo una finale a Wimbledon e ben quattro semifinali tra Roland Garros (1), US Open (1) e Australian Open (2).