Challenger 125 Parma 2026, a Cecchinato il derby con Caniato

Si è concluso il derby di primo turno al Challenger 125 di Parma 2026 tra Marco Cecchinato, testa di serie n.8 del draw, e Carlo Alberto Caniato, wild card. Una partita complessa per il siciliano, semifinalista del torneo nel 2022, che ha dovuto lottare per conquistarsi con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 il match di secondo turno contro il già approdato Federico Bondioli.

Il primo set, infatti, si era concluso per 6-4 per Caniato, che nel quinto gioco era addirittura salito a 4-1 e servizio con doppio break, salvo poi perdere per strada uno dei due break successivamente e chiudere la pratica al decimo gioco. Ma, per il n. 351 del mondo, non è bastato. ‘Ceck’ ha fatto valere la sua esperienza su terra e, una volta disinnescato il gioco del veronese, ha vinto il secondo set 6-3 e completato la rimonta per 6-4 nel decimo, e decisivo per l’incontro, gioco. Un set combattuto e di alti e bassi per entrambi: 4 palle break annullate da Cecchinato e altrettante non sfruttate in risposta, fino alla quinta, fatale per Caniato, su cui il siciliano ha potuto chiudere il match esultando.

Continua dunque l’intensa stagione Challenger dell’ex numero 16 del mondo, che si guadagna un altro secondo turno in un altro dei numerosi Challenger già giocati in questa intensa stagione tennistica.