Jodar si ferma ai quarti a Madrid: “Sinner ha un tennis completo, imparerò da questa partita”

“È stata una partita dura, Jannik ha giocato bene per tutto il match. Porto con me molte cose positive e cercherò di imparare da questa partita per il mio futuro”. Così Rafael Jodar, in conferenza stampa, dopo la sconfitta contro Jannik Sinner – 6-2 7-6(0) – nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid 2026. Il 19enne spagnolo ha avuto a disposizione cinque palle break, che sono state tutte salvate dal numero uno del mondo, abile nell’alzare il livello nei momenti più importanti della partita. “Jannik è un grande giocatore. Il suo tennis è molto completo e credo sia questo a renderlo migliore rispetto agli altri. Riguarderò la partita e imparerò sia dalle cose che ho fatto bene che da quelle che ho fatto male per capire come migliorare”, afferma Jodar, che lascia la Caja Magica in 18esima posizione nella Race verso le ATP Finals e con nello zainetto due pesanti successi con Alex de Minaur e Joao Fonseca. Lo spagnolo da lunedì entrerà in Top 40 nel ranking mondiale .