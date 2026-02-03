WTA 250 Cluj-Napoca 2026: programmi, orari e ordine di gioco martedì 3 febbraio con Bronzetti e Stefanini

Il programma, con gli orari italiani e l’ordine di gioco di martedì 3 febbraio del torneo WTA 250 di Cluj-Napoca. Due le azzurre in campo nella seconda giornata del main draw. Lucia Bronzetti esordirà contro la numero 5 del seeding Anastasia Potapova, mentre Lucrezia Stefanini – approdata al tabellone principale dalle qualificazioni – affronterà la seconda testa di serie del torneo Jacqueline Cristian.
Il programma di martedì 3 febbraio
Center Court
ore 10:00 (5) Anastasia Potapova vs Lucia Bronzetti
a seguire (4) Xinyu Wang vs (Q) Katilin Quevedo
non prima delle 14:30 Elena-Gabriela Ruse vs Rebeka Masarova
non prima delle 17:00 (Q) Lucrezia Stefanini vs (2) Jacqueline Cristian
Court 2
ore 10:00 Oleksandra Oliynykova vs (8) Anna Bondar
a seguire Yue Yuan vs Sara Sorribes Tormo
a seguire Tiantsoa Rakotomanga Rajanoah vs (Q) Daria Snigur