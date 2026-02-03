ATP 250 Montpellier 2026: programma, orari e ordine di gioco martedì 3 febbraio con Vavassori

Il programma, con gli orari italiani e l’ordine di gioco di martedì 3 febbraio del torneo ATP 250 di Montpellier. Sul “Court Patrice Dominguez” scenderanno in campo tre teste di serie: Hubert Hurkacz, che sfiderà lo statunitense Martin Damm; Ugo Humbert, impegnato contro Botic van de Zandschulp; e Arthur Fils, per lui derby tutto francese con Valentin Royer. A chiudere il programma, Andrea Vavassori che, dopo aver agilmente superato le qualificazioni, farà il suo esordio nel main draw contro il lucky loser Ugo Blanchet. Sul campo 1, occhio alla sfida tra Carreno Busta e Kecmanovic.

Il programma di martedì 3 febbraio

Court Patrice Dominguez

non prima delle 14:30 (7) Hubert Hurkacz vs (Q) Martin Damm

a seguire (5) Ugo Humbert vs Botic van de Zandschulp

non prima delle 18:30 Valentin Royer vs (6) Arthur Fils

a seguire (Q) Andrea Vavassori vs (LL) Ugo Blanchet

Court 1

ore 12:30 Miomir Kecmanovic vs Pablo Carreno Busta

a seguire Titouan Droguet vs Jan Choinski